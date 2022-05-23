Туалеты в трех свердловских школах попали в топ-50 худших по стране

Подведены итоги конкурса на худший туалет в школе. Сразу три учебных заведения Свердловской области попали в топ-50. Это школа № 4 в Новой Ляле, школа № 10 в Ревде и школа № 50 в Нижнем Тагиле. В качестве награды за достижение они получат годовой запас средств от бренда Domestos, организатора конкурса.

Победителями признали две школы из Санкт-Петербурга – 603-я школа заняла первое место, гимназия № 227 – второе. Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина в Димитровграде расположился на третьей строчке рейтинга. На четвертой позиции оказался лицей № 9 в Волгограде, пятое место заняла школа с углубленным изучением английского языка № 32 в Озерске. Они выиграли ремонт санузлов.

Как ранее писал «Новый День», около десятка школ на Среднем Урале боролись за звание школы с худшим туалетом. Где-то не было кабинок, где-то – дверей, а где-то – горячей воды.

Екатеринбург, Марина Иванова

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