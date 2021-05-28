Жители Академического и Солнечного о выборе проектов благоустройства: «Нам же здесь жить»

В Екатеринбурге до 30 мая проходит голосование за дизайн-проекты общественных пространств, которые будут реконструированы в 2022 году. Это парк Преображенский в Академическом районе и прогулочная зона «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечный. Горожане могут выбрать один из двух вариантов благоустройства: масштабное озеленение или больше активностей и детских площадок. «Новый День» поинтересовался у жителей двух микрорайонов, как они относятся к голосованию и что хотят увидеть нового в парках.

«Нужно больше деревьев, а детских площадок у нас и так хватает», – высказался мужчина, гуляющий по проспекту Сахарова. «В парке нужно больше развлечений для детей. И каких-то навесов от солнца», – говорит еще одна жительница района.

Обитатели Солнечного микрорайона хотели бы расширить территорию парка, а еще увидеть больше скамеек и клумб с цветами. «Да, нужно обязательно спрашивать мнение жителей о проекте благоустройства, ведь все это делается для нас», – отметила молодая мама на Солнечных аллеях.

Проголосовать за будущий дизайн двух парков можно на портале Госуслуг или на специальной платформе «Городская среда», для этого нужно указать ФИО и номер телефона. Учитывается мнение жителей старше 14 лет. Также в городе работают мобильные точки голосования. В ближайшие выходные они будут организованы в ТРЦ «Академический», в парке «Солнечный» и на перекрестке улиц Счастливая и Лучистая. С 11 до 15 часов на этих площадках работают волонтеры, которые подробно рассказывают о вариантах благоустройства, показывают эскизы и разъясняют правила голосования. В администрации Екатеринбурга ранее сообщали, что с помощью волонтерских команд проголосовало свыше 60 тысяч горожан.

Благоустройство парков В Академическом и Солнечном проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Основная цель программы – сделать города России более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов. В Свердловской области за последние три года с помощью федерального финансирования было реконструировано 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 36 площадей и 21 набережная.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Всеволод Пономарев, Антон Отман

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