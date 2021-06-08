Новая «скверная» точка благоустройства появилась на Опалихинской (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге возникла еще одна стихийная точка народного протеста. Накануне начались работы по благоустройству в сквере на Опалихинской. Рабочие начали возводить забор, а местные жители – протестовать. Никто из них не слышал про какие-либо общественные слушания по благоустройству сквера, не был утвержден эскиз планируемого к изменению пространства, а в городской очереди на благоустройство на 2022 год этот сквер далеко не первый. Конкурс на 80 млн рублей был размещен в майские праздничные дни, и единственный претендент выиграл его без снижения цены. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Горожане защищают парк от вырубки

7 июня неожиданно для городской общественности начались работы по благоустройству сквера на Опалихинской. Местные жители выступили категорически против вырубки деревьев, пытались выяснить у строителей наличие разрешительных документов и эскиза благоустройства, а также узнать, когда же состоялись общественные слушания, на которых эскиз был утвержден.

Около 20 активистов вышли к строителям и готовы были отстаивать каждое дерево. Строители виновато оправдывались, что планируют высадить новые, и что старые трогать не будут, но представители старшего поколения горожан заявляли, что «до больших новых деревьев не доживут», а у старых рабочие могут повредить корни и они погибнут, как случилось при реконструкции парка XXII Партсъезда.

Представитель подрядчика, прораб стройки, сообщил жителям, что в 16 часов приедут представители администрации и все разъяснят. Однако этого не произошло, и разъяренных людей пришлось успокаивать прорабу – из бытовки строителей рабочие вынесли эскиз плана благоустройства, который затем прикрепили к ограждению. Местных жителей это не устроило, и они немедленно начали сбор подписей за сохранение каждого дерева. Вопрос об обязательных общественных слушаниях повис в воздухе.

Подчеркнем, что для жителей микрорайона Заречный работы по благоустройству начались неожиданно, без прохождения общественных слушаний, на которых представленный подрядчиком эскиз должен быть одобрен большинством голосов. А общественные слушания, в свою очередь, должны были пройти после одобрения проекта реконструкции сквера в мэрии. Голосование за очередность проектов на благоустройство в 2022 году прошло в Екатеринбурге 29 января 2021 года, а официальных победителей голосования объявляла председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Сквер на Опалихинской тогда набрал всего 1732 голоса, уступив Преображенскому парку в Академическом (6652 голоса), парку «Солнечные аллеи» в Солнечном (6371 голос) и парку Уралмаш в Орджоникидзевском районе (3253 голоса). Проекты-победители получали федеральное финансирование. РИА «Новый День» рассказывал о недавно проведенном голосовании по выбору проектов федеральной программы «Формирование современной городской среды» – парке Преображенский в Академическом и парке «Солнечные аллеи» в Солнечном. В любом случае, скверу на Опалихинской благоустройство в этом году даже не брезжило.

И это не единственная странность. Оказалось, что заявка на конкурс стоимостью 80 млн рублей была размещена в нерабочий день, 7 мая, и в аукционе, состоявшемся 19 мая, принимала участие лишь одна компания – ООО «Платинастрой», заявка второй была отклонена, а жалоба в УФАС оставлена без ответа. На подачу заявок был срок всего четыре дня вместо положенных по закону минимум семи дней. Фактически же получилось, что контракт на благоустройство сквера на Опалихинской – заключен с единственным поставщиком, на огромную сумму из бюджета города.

Немного о победителе конкурса. ООО «Платинастрой» не впервые на рынке благоустройства – суммарно госконтракты с 2011 года оцениваются в более чем в 327 млн рублей. Правда, в основном это работы по вывозу снега, ремонту бордюров и подобное. Но в 2021 году ООО «Платинастрой» получает сразу несколько контрактов на благоустройство в Екатеринбурге и области.

Вызывает сомнения компетентность компании в вопросах благоустройства – по роду зарегистрированной деятельности она должна заниматься строительством жилых и нежилых зданий, и никаких относящихся к работам в сквере лицензий у компании нет.

Кроме того, 29 декабря 2017 года было принято дополнение к федеральному закону №455-ФЗ, по которому все проекты по благоустройству должны проходить процедуру общественных слушаний. Возможно, в компании ООО «Платинастрой» не знают о введении новшеств при исполнении контрактов по благоустройству? И тогда возникает следующий вопрос – справится ли ООО «Платинастрой», занимающаяся до 2021 года, в основном, вывозом снега и мелким ремонтом, и не имеющая ни лицензий, ни разрешений, ни компетенций для подобных работ, с четырьмя крупными контрактами по благоустройству в Екатеринбурге и области?

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, София Шаповалова, Александр Погольский, Антон Отман

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