Защитники сквера на Опалихинской выбрали инициативную группу для переговоров с властью (ФОТО)

Сегодня около 100 жителей микрорайона Заречный пришли на встречу с представителями администрации Екатеринбурга. Основной темой события стало несогласие местных жителей с внезапно начавшимися работами по благоустройству сквера на Опалихинской и требование прислушаться к мнению людей. На встрече была выбрана инициативная группа представителей горожан для обсуждения проекта по благоустройству единственного сквера в микрорайоне.

Странное объявление об обсуждении благоустройства сквера на аллее «70-летия Советской власти» было размещено накануне на муниципальных объектах (например, на воротах детских садов), и большинство жителей узнали о предстоящей встрече только благодаря «сарафанному» способу передачи информации.

К 17:30 на аллее собралось около 100 человек, готовых обсуждать проект благоустройства своего любимого сквера. Представитель мэрии Тамара Благодаткова опоздала на встречу на полчаса, и диалог с жителями начал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.

Впрочем, появление чиновницы не принесло никакой новой информации, кроме «встретимся в мэрии и все обсудим». Собравшиеся выкрикивали Благодатковой требования «сохранить деревья», «не надо нам такой плитки», «не надо таких дорожек», «не надо бетона» и т.д. Также задавали вопросы о причинах внезапности благоустройства, выбора именно этого подрядчика, причинах оторванности эскизов благоустройства сквера от реальной потребности жителей и другие. Впрочем, все вопросы оставались без внятных ответов.

По итогам общения митингующие приняли решение о формировании рабочей группы, которая будет вести переговоры в администрации. В инициативную группу включили 7 человек, они будут собирать все мнения жителей микрорайона по поводу благоустройства сквера и доносить до власти. Основное требование – учесть все пожелания жителей по благоустройству.

В инициативную группу по благоустройству сквера на Опалихинской вошли: общественник Алексей Беззуб, депутат Государственной думы Андрей Альшевских, депутат гордумы Владислав Постников и жители микрорайона Татьяна Лузина, Татьяна Медведева, Татьяна Афанасьева, Анна Комиссарова.

Мнение жителей о том, что именно и как стоит благоустраивать в их любимом сквере, будут обсуждать в следующую среду, 16 июня, в 18:00 в кабинете Тамары Благодатковой.

Как уже сообщал «Новый День», жители микрорайона Заречный были огорошены внезапно начатым 8 июня благоустройством в сквере на Опалихинской. Эскизы проекта не были обсуждены с жителями микрорайона, а конкурс на проведение работ прошел с нарушениями. Несмотря на это, подрядчик начал обносить сквер забором, а жители, по традиции, сносить ограждения. Горожане разместили петицию на Change.org с требованием учесть интересы жителей микрорайона при благоустройстве сквера на Опалихинской. Петиция на сегодняшний день собрала 534 голоса.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Марина Паукова

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