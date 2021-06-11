Мэрия Екатеринбурга о сквере на Опалихинской: деревья трогать никто не будет, ничего капитально строить – тоже

Администрация Екатеринбурга резюмировала итоги вчерашней вечерней встречи с жителями домов у сквера на Опалихинской. Чиновники намерены вести постоянный диалог с озабоченными гражданами и держать их в курсе всего, что будет происходить вокруг зеленой зоны.

Напомним, горожане уже неделю выходят на митинги, опасаясь за судьбу любимого сквера. 7 июня часть его обнесли забором и начали готовить к реконструкции, что вызвало негодование со стороны местных жителей. Накануне на встречу с горожанами пришла председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова – она заверила жителей Заречного микрорайона, что главная задача проекта – создать комфортное и современное пространство для отдыха горожан.

В мэрии подтвердили, что по плану на территории обновлённого сквера должны появиться три детские площадки, а также две зоны для активного отдыха – воркаут и скейтпарк. Кроме того, благоустройство включает в себя монтаж современной системы освещения, обустройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек.

Тамара Благодаткова заверила жителей Заречного, что под снос попадут только десять старых и больных деревьев, представляющих реальную опасность для горожан. Взамен будут посажены новые деревья и кустарники – липа, рябина, ель, лиственница, клён, спирея и сирень.

Кроме того, как уже писал накануне «Новый День», для того, чтобы конструктивно обсуждать будущее сквера на Опалихинской, была выбрана инициативная группа из семи человек. Активисты должны будут обеспечить общественный контроль проводимых работ, а также их соответствие согласованному проекту благоустройства.

Резюмируя сказанное на встрече с жителями, Тамара Благодаткова сегодня ещё раз обратила внимание на следующие важные моменты. Во-первых, в сквере на Опалихинской не будет возведено ни каких-либо капитальных объектов, ни временных сооружений.

Во-вторых, в сквере не предполагается вырубка деревьев. Будет произведён санитарный снос 10 аварийных растений, при этом будет высажено более 100 молодых деревьев и более 600 кустарников. Более того: чтобы не повредить корни здоровых растений, все коммуникации для системы освещения будут проведены под сетью дорожек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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