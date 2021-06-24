Под сквером, благоустройство которого стоит 80 млн рублей, регулярно лопаются трубы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня утром в сквере на улице Опалихинской в Екатеринбурге прорвало трубу с холодной водой. Она потекла по аллее, а пешеходы, пытавшиеся перейти образовавшийся ручей вброд, серьезно промочили ноги.

Потоп на Опалихинской

В пресс-службе Водоканала «Новому Дню» сообщили, что информация о коммунальной аварии по адресу: ул. Опалихинская, 26, поступила сегодня утром. «С 10 часов утра бригада работала на месте, в 10:45 обнаружили повреждение на напорной линии диаметром 150 мм и отключили поврежденный участок. Абонентов отключения не коснулись, все с водой», – рассказали в МУПе.

Местные жители говорят, что прорывы на этом участке происходят регулярно, чуть ли не каждый месяц. В Водоканале на этот счет отметили, что износ сетей по всему городу составляет 60-70%. И тут возникает еще одна проблема. Некоторое время назад, 8 июня, внезапно началось благоустройство в сквере на Опалихинской. Подрядчиком является ООО «Платинастрой» – эта компания единственная подала заявку, и благоустройство в сквере отторговали без снижения цены, оно обойдется Екатеринбургу в 80 миллионов рублей. И мало того, что проект не нравится местным жителям, так еще и результат может в скором времени оказаться подмоченным – в прямом смысле слова. По мнению местных жителей, бюджетные деньги лучше было бы потратить на новый водопровод, а уже потом заниматься сквером.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Антон Отман, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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