В Екатеринбурге – крупный пожар, есть угроза взрыва (ФОТО)

На улице Фронтовых бригад на территории производственной площадки загорелся мусор и стальной ангар. Есть угроза взрыва, потому что рядом находятся бочки с горючими материалами.



«Сообщение о пожаре на улице Фронтовых бригад поступило в 12:04. На территории производственной площадки горит мусор и стальной ангар. Предварительная площадь пожара составляет 450 м.кв. Создается угроза перехода огня на находящиеся рядом с ангаром бочки с горюче-смазочными материалами. Огнеборцами принимаются все меры для локализации пожара», – сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. На месте работает 16 единиц техники и 54 человека.



Очевидцы сообщают, что дым поднимался над территорией «Уральского турбомоторного завода», либо с площадки рядом с ним. Что именно горит, уточняется.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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