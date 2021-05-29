Спасатели потушили открытый огонь на заводе на Фронтовых бригад (ФОТО)

В Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре на улице Фронтовых бригад. Идет проливка сгоревших конструкций. Угрозы взрыва больше нет.

Напомним, сообщение о пожаре на заводе на улице Фронтовых бригад поступило в 12 часов дня. На площади 450 кв.м. горели мусор и ангар. Спасатели сообщали, что существовала угроза взрыва, потому что рядом находились бочки с горючими материалами.

Как сообщае пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент открытый огонь потушен. Во время пожара рухнули конструкции ангара. Тушение осложнялось погодой, большим задымлением. На данный момент уже идет проливка конструкций.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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