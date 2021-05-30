В Свердловской области разбился мотопараплан, один из пилотов в коме

Под Нижним Селом мотопараплан, задев крылом дерево, рухнул на землю. В результате пострадали два человека. Один из них с переломом основания черепа госпитализирован в состоянии комы, врачи борются за его жизнь. Второй пилот не пострадал.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в 50 километрах от Первоуральска, близ Нижнего Села. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало.

«Выезжавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга гражданин Лопаков 1979 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом «перелом основания черепа» , в настоящее время врачи борются за его жизнь , он находится в состоянии комы, – рассказал Валерий Горелых. – Второй пострадавший самостоятельно покинул эпицентр событий, но через несколько часов обратился в больницу за помощью. Ему госпитализация не потребовалась, при падении он отделался ушибами. После осмотра врачами он покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения. Это житель Среднеуральска гражданин Сафияров 1992 года рождения».

В главке уточняют, что в районе падения летательного аппарата соответствующие ведомства разрешения на полеты никому не выдавали. Более того – летательное устройство названия не имеет. Но двигатель и рама пронумерованы. Сейчас поврежденный мотопараплан изъят. Начата проверка, по итогам которой органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение.

Первоуральск, Анастасия Истомина

Первоуральск. Другие новости 29.05.21

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