Скончался пилот параплана, рухнувшего в лесу около Первоуральска

В Свердловской области скончался 41-летний пилот мотопараплана – мужчина умер в больнице от травм, полученных при крушении летательного аппарата, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте. В пресс-службе ведомства напомнили, что авария произошла на территории Первоуральскогот городского округа в лесу. Параплан был рассчитан на тандем – пострадал и 28-летний пассажир, житель Среднеуральска, однако ему госпитализация не потребовалась, он отделался незначительными травмами.

По предварительным данным, пилот задел крылом дерево, в результате чего мотопараплан упал. Управлявший аппаратом 41-летний мужчина был госпитализирован с диагнозом «перелом основания черепа», он был в коме полтора дня – инцидент произошел 29 мая вечером, а сегодня он скончался.

«По факту крушения параплана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – уточнили в пресс-службе следственного управления на транспорте.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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