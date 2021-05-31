Москва урежет финансирование благоустройства в Свердловской области

Федеральные власти сократят объемы финансирования благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда» в Свердловской области. Все из-за неактивности самих уральцев. Точнее, из-за неактивности жителей двух городов – Екатеринбурга и Нижнего Тагила. По правилам проекта, чтобы получить софинансирование из бюджета, на местах должны выполнить несколько условий. Одно из них – заинтересованность местных жителей в том или ином проекте благоустройства, выставленном на рейтинговое голосование. Выразить свое мнение должны не меньше 15% жителей территории. Проект, набравший больше всего голосов, и реализуется за госсчет. Екатеринбуржцы же и тагильчане неохотно голосовали за проекты благоустройства общественных территорий.

В итоге в уральской столице в рейтинговом голосовании приняли участие чуть больше 138 тысяч человек (проголосовать должны были не менее 220 тысяч), в Нижнем Тагиле – 48,5 тысячи человек (по плану должны были проголосовать 50,7 тысячи). Это пока предварительные итоги, но уже очевидно, что в Свердловской области планка по числу голосующих не взята. Даже несмотря на то, что некоторые муниципалитеты перевыполнили показатель по голосам, региону не хватает 5% до выполнения показателя KPI. Это будет учтено на федеральном уровне при распределении бюджетов на благоустройство территорий в следующем году – и Свердловская область, включая хорошо голосовавшие территории, получит меньше денег.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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