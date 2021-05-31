Зарплаты свердловчан уменьшаются, растут только у врачей

Средняя заработная плата жителей Свердловской области за год уменьшилась на 207 рублей, а средняя екатеринбургская – на 597. По данным Росстата, в области средняя зарплата снизилась с 43 154 рублей до 42 947.

На сегодняшний день зарплата педагогов общеобразовательных учреждений составляет 45 086 рублей, дошкольных – 37 734. Зарплата научных сотрудников – 66 921 рублей, а преподавателей ВУЗов – 79 097, и это на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году.

Врачи, по данным статистики, получают 81 928 рублей, медсестры и средний медицинский персонал 42 038, а младший медперсонал – 38821 рублей. Их зарплаты за пандемийный год выросли на 6-8 тысяч. Однако, как ранее писал «Новый День», в Свердловской области были случаи, когда медицинские работники жаловались на снижение зарплаты.

Работники культуры и социальных служб зарабатывают в среднем по Свердловской области около 38, 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

На Урале вторую неделю меньше 100 случаев коронавируса за сутки. / Наступает «русалочья неделя». / Тепло вернется в Екатеринбург к выходным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»