Зарплаты свердловчан уменьшаются, растут только у врачей

Средняя заработная плата жителей Свердловской области за год уменьшилась на 207 рублей, а средняя екатеринбургская – на 597. По данным Росстата, в области средняя зарплата снизилась с 43 154 рублей до 42 947.
На сегодняшний день зарплата педагогов общеобразовательных учреждений составляет 45 086 рублей, дошкольных – 37 734. Зарплата научных сотрудников – 66 921 рублей, а преподавателей ВУЗов – 79 097, и это на 4 тысячи меньше, чем в прошлом году.
Врачи, по данным статистики, получают 81 928 рублей, медсестры и средний медицинский персонал 42 038, а младший медперсонал – 38821 рублей. Их зарплаты за пандемийный год выросли на 6-8 тысяч. Однако, как ранее писал «Новый День», в Свердловской области были случаи, когда медицинские работники жаловались на снижение зарплаты.
Работники культуры и социальных служб зарабатывают в среднем по Свердловской области около 38, 5 тысяч рублей.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 31.05.21
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