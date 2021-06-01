Екатеринбург-арену открыли для бегунов

Екатеринбург-арена стала доступна для бегунов. Теперь их будут пускать туда утром и вечером для занятий спортом, но не всех – для того, чтобы попасть на спортивный объект, надо оформить специальный пропуск на сайте площадки.

Как сообщили в пресс-службе арены, оформить пропуск можно будет на любой срок – от дня до месяца, по истечении надо будет продлять документ. Попасть на стадион можно будет с паспортом – его нужно будет показать охране на гейте № 4 (со стороны улицы Пирогова).

Утром можно будет пробежаться с 7 до 10, а вечером – с 6 до 9.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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