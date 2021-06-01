Сегодня – день рождения золотодобычи на Урале

Первого июня 1745 года на Урале было открыто первое месторождение российского золота. 276 лет назад крестьянин-раскольник Ерофей Марков в долине реки Березовки недалеко от Екатеринбурга заложил глубокий шурф и, взяв хорошую добычу самоцветов, увидел, что среди рыжего песка поблескивал кусочек кварца с желтой «змейкой». Так и было открыто первое месторождение российского золота.

Хранилось и перевозилось добытое золото в кубышке – массивном медном изделии, похожем на фляжку, с хитрым внутренним замком в крышке. На стенках, по обеим её сторонам было шесть гнезд, в которых расплавленным сургучом ставили печати императорского дворца. Седьмая печать с двуглавым орлом и славянским письмом помещалась на крышке. Именно отсюда и пошли выражения: «хранить за семью печатями» и «хранить деньги в кубышке».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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