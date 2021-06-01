Мультфильм про котика, созданный екатеринбуржцем, отправится на Каннский фестиваль

Анимационный сериал екатеринбуржца Георгия Молодцова представит Россию на Каннском фестивале в этом году. Проект уже известен во Франции и Южной Корее, на международном кинофестивале в Каннах он появится с 6 по 15 июля.

Анимационный сериал «Под подушкой» создан по принципу виртуальной реальности. Он переносит зрителя прямо в историю и делает его не просто сторонним наблюдателем, а полноценным участником происходящего. Режиссер Георгий Молодцов создал мультфильм вместе с белорусской студией Feeling Digital, они будут участвовать в Каннском фестивале впервые.

Главный герой сериала «Под подушкой» – игрушечный котик Мормотик, который помогает своим хозяевам находить потерянные вещи и мириться после ссор.

Основой для истории стала сказка свердловского журналиста и писателя Сергея Молодцова – отца режиссера. «Оригинальная история была написана моим папой, – рассказал «Новому Дню» Георгий. – Для нашего проекта мы ее значительно дополнили персонажами и приключениями, но основная концепция, безусловно, осталась. Через детские фильмы про ожившие игрушки можно передать множество насущных проблем».

Сериал прошел в конкурсную программу Cannes XR, которая предназначена для художественных проектов в формате виртуальной реальности. Разработчики планируют адаптировать историю под несколько форматов, так, чтобы ее можно было посмотреть не только в специальных очках, но и в полнокупольных кинотеатрах и на смартфонах с применением дополненной реальности.

Русскоязычных продуктов виртуальной реальности очень мало, поэтому создатели проекта надеются на интерес общественности, несмотря на то, что проект еще слишком юн.

«Текущий результат – это для нас только начало пути, – сказал «Новому Дню» Георгий Молодцов. – В Каннах мы представим наш первый, пилотный эпизод. Да и саму идею мы начали разрабатывать около двух лет назад, сначала даже не знали, будет это игра или же анимационная история».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

На рекультивацию самой большой свалки Екатеринбурга потребуется по 148 миллионов рублей в год. / Сегодня – день рождения золотодобычи на Урале. / «Екатеринбург-Арену» открыли для бегунов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»