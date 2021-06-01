Количество случаев преэклампсии, приводящей к смерти матери и ребенка, снизилось на 20%

За последний год в Свердловской области на 20% сократилось количество тяжелых случаев преэклампсии у беременных, которая нередко приводит к смерти матери и ребенка. Такого показателя удалось добиться за счет того, что ввели обязательный скрининг будущих матерей.

«С 1 января 2021 года на территории всей России и Свердловской области вступил в силу новый порядок оказания помощи по акушерству и гинекологии. Ввели новые скрининги не только на хромосомную патологию (выявление синдромов Дауна, Эдвардса и Патау, – прим. ред.), но и расширили наблюдение за беременными. Появились скрининг на преэклампсию, скрининг на синдром задержки роста у плода и скрининг на преждевременные роды, – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер. – В области есть 13 кабинетов антенатальной помощи (дородового обследования). Экспертный уровень представлен в центре «Охрана здоровья матери и ребенка». За год через сеть кабинетов у нас проходит более 46 тысяч беременных, охват скринингами – более 86% женщин. Это позволяет максимально рано заподозрить особенности развития плода и оказать помощь семье, подготовить их к рождению особенного ребенка».

Скрининг на преэклампсию в Свердловской области начали проводить еще до вступления новых норм по всей России – с сентября 2019 года, рассказала главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (ОММ) Елена Николаева. И за это время удалось спасти множество матерей и их детей. Преэклампсия, если риск ее возникновения не выявить заранее, способна в особо тяжелых случаях убить и беременную, и плод. Но сейчас такое происходит реже.

«Мы практически первые в России запустили эти скрининги на преэклампсию – мы о них раньше мечтали, потому что у нас довольно больше количество детей, которые погибают в утробе матери, – рассказала Елена Николаева. – Научили беременных мерить артериальное давление, обучили врачей УЗИ-диагностики новому дополнительному исследованию. И теперь берем кровь на дополнительный компонент, который позволяет рассчитать риск. Если риск выявляется, то к беременной – пристальное внимание на всех этапах. И мы за год на 20% снизили количество тяжелых случаев преэклампсии. А у нас в области обычно 1500 женщин таким страдает, и бывают очень тяжелые исходы».

Пока чувствительность скрининга – 75% (для сравнения, хромосомного – 90%), но постепенно она будет повышаться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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