Свердловчане чаще всего включают детям отечественные мультсериалы и зарубежные полнометражки

Родители в Свердловской области чаще всего показывают своим детям отечественные мультсериалы, лидером стали «Три кота». А вот среди полнометражных картин победили зарубежные – «Душа», «Семейка Крудс» и другие.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», с начала года в Свердловской области доля детского контента на «МегафонТВ» выросла в 1,5 раза. Больше всего за просмотром мультиков дети проводят по субботам.

«Чаще всего маленьким телезрителям включали мультсериал «Три кота» (доступен в сервисе more.tv на МегаФон ТВ). Случалось это в 10 раз чаще, чем в соседней Челябинской области. В пятерку любимых многосерийных лент также вошли «Буба», «Маша и Медведь», «Малышарики», «Щенячий Патруль», – рассказали в пресс-службе сотового оператора.

Самым популярным полнометражным мультиком в этом году стал «Душа», далее следуют «Семейка Крудс: Новоселье», «Король Лев», «Вперед» и «Камуфляж и шпионаж». А в категории «кино для всей семьи» верхнюю строчку рейтинга возглавила сказка «Последний богатырь: Корень зла». Также для семейных киновечеров жители региона выбирали фильм «Рождество кота Боба».

Всего в коллекции «МегафонТВ» – более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых устройствах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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