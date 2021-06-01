В УГМУ с 2022 года будут готовить медицинских генетиков

Уральский государственный медицинский университет готовится к лицензированию ординатуры по медицинской генетике. Если заявку одобрит Рособрнадзор и будет заказ на специалистов, обучение начнется с 2022 года.

«Сейчас подготовку таких специалистов ведут только нескольких центральных вузов. Мы будем заявляться в Рособрнадзор. Там должны посмотреть, какая у нас есть клиническая база, какие профессора будут работать и так далее. Не менее шести месяцев займет подготовка. С 1 сентября вопрос, конечно, не решим, но думаю, с 2022 года будем обучать генетиков, – отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун. – И нам нужен заказ на таких специалистов. Например, мы открыли ординатуру по подготовке врачей скорой помощи, там будут обучаться 10 человек за счет бюджета и Фонда святой Екатерины. В следующем году уже должен поступить заказ от медучреждений. Так же будет и по генетике. Сколько будет заказано мест – столько и откроем».

Главврач ОММ Елена Николаева говорит, что в регионе действительно нужны хорошие генетики. «Когда-то мы придумали готовить генетиков из детских неврологов. Но у нас во всей стране мало генетиков. Надо готовить кадры, но у нас всего три кафедры сегодня – в Санкт-Петербурге, Москве и Томске. И очень радуют мысли открыть у нас ординатуру. Потому что готовить специалистов не у себя – это не только дорого, но и опасно. Едут от нас хорошие специалисты и остаются там», – рассказала Елена Николаева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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