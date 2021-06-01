В Реже женщина разводит гусей и индюков в двухкомнатной квартире (ФОТО)

Жительнице Режа грозит штраф за разведение домашней птицы в многоквартирном жилом доме. На женщину, которая развела антисанитарию, пожаловались соседи. Приехавшие на вызов инспекторы Россельхознадзора обнаружили, что в двухкомнатной квартире на пятом этаже содержатся 24 гуся, 4 индюка, один петух и три кошки. Хозяйка не убирает птичий помет, и запах от него разносится по всему дому.

История тянется с осени 2020 года. В первый раз инспекторы составили на женщину протокол за нарушение правил карантина животных с предписанием убрать птиц из квартиры. Второй раз специалисты наведались в квартиру-гусятник в марте 2021 года, и тогда хозяйка попросила дать ей еще два месяца. Последняя проверка была в конце мая, но жительница Режа вновь не исполнила требование надзорного ведомства. Теперь ей грозит штраф по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, материалы направлены в суд. Однако специалисты Россельхознадзора дали женщине еще один шанс и продлили срок нового предписания до 6 сентября. В пресс-службе надзорного ведомства «Новому Дню» пояснили, что к нарушителям сначала применяются предупредительные меры. Но если гражданин продолжает содержать животных в антисанитарных условиях и без ветеринарных документов, в дело вступает прокуратура, и тогда по решению суда уборка квартиры может быть в принудительном порядке.

Случаи разведения животных в городских квартирах, к сожалению, нередки. Так, в ноябре 2020 года инспекторы Россельхознадзора проводили проверку в Пионерском районе в Екатеринбурге по жалобе одной из горожанок. Она купила породистого щенка, который спустя непродолжительное время умер. Как оказалось, продавец разводила щенков прямо у себя в квартире. У нее дома оказались 14 щенков пород чиахуа и спаниель, 8 беспородных щенков, три королевских питона. Собаки были в клетках, сидели без воды и корма. Два щенка были на цепи. В отношении хозяйки был составлен протокол, ей дали время на устранение нарушений. Ко второму приезду инспекторов женщина успела продать часть собак, а на остальных оформила ветеринарные документы, таким образом выполнив требование Россельхознадзора. От змей нерадивая заводчица тоже избавилась, продав их.

Реж, Ангелина Сергеева

Реж. Другие новости 01.06.21

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