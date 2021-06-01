В День защиты детей в Академическом открыли два новых символа и высадили 500 деревьев (ФОТО)

В Академическом сегодня отпраздновали День защиты детей и открыли два новых арт-объекта. Первый – фигурка медвежонка – появился в Преображенском парке. Он находится на том же холме, где и другая скульптура – Северный олень.

«Маленький медвежонок символизирует и силу взрослых, и детство, и трепетное отношение к миру, потому что именно глаза маленького ребенка, в нашем случае медвежонка, должны видеть все только в розовом цвете», – отметила директор школы №16 Любовь Безбородько.

В торжественной церемонии сегодня приняли участие представители «РСГ-Академическое». Председатель совета директоров Виктор Киселев рассказал, как создавался парк, – первоначально здесь ничего не было, теперь же есть пространство для прогулок, территория будет развиваться и дальше. Например, сегодня местные жители высадят 500 деревьев: 50 из них посадили дети после церемонии открытия нового символа, а 450 деревьев вечером будут сажать семьи, и у каждого дерева будет табличка с фамилией семьи, которая его посадила.

Основатель «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев напомнил, что вообще концепцию парка придумали школьники, это было в 2013 году, застройщикам помогали создавать идею ребята третьего и четвертого классов 16-й школы.

Второй арт-объект появился в пешеходной зоне в первом квартале, на улице Павла Шаманова. «Наша жизнь наполнена символами, это культурный код, который, мы надеемся, жители Академического будут нести через всю жизнь. Символ, который вы сейчас увидите – ромашки, цветы сопровождают нашу жизнь. Ребенок рождается: его и маму встречает отец с цветами, дальше – детский сад, школа, куда дети всегда идут с цветами. Формирование семьи сопровождается цветами, не зря этот период отношений называется конфетно-букетным периодом. Наша жизнь наполнена символами, и один из них появляется сегодня в Академическом – поздравляю вас с этим небольшим для города, но значимым для Академического района, событием», – рассказал гендиректор «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

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