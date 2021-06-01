«Уральские авиалинии» получили две премии «Крылья России» по итогам «беспрецедентного» 2020 года

В Москве накануне состоялось вручение национальной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирева лучшим авиапредприятиям страны. Организаторы посчитали важным провести церемонию, посвященную итогам сложнейшего для авиационной отрасли 2020 года.

«Уральские авиалинии» стали лауреатом в номинации «Авиакомпания года – пассажирские перевозки группа 1» (объем перевозок от 1 до 6 миллионов пассажиров) и дипломантом в номинации «За эффективность работы в условиях кризиса». Всего в конкурсе приняли участие 28 авиакомпаний и 11 аэропортов. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители авиаотрасли, общественные организации и СМИ.

«Прошедший 2020 год стал беспрецедентным в плане трудностей, с которыми столкнулись «Уральские авиалинии». В период отсутствия пассажирских перевозок мы разработали план антикризисных мероприятий, сумели быстро перестроить свою работу, сделав основной упор на рынок грузоперевозок. Авиакомпания одной из первых включилась в государственную программу вывозных рейсов и начала выполнять рейсы по эвакуации россиян из зарубежных городов. Несмотря на все трудности, «Уральские авиалинии» завершили год с результатом в 5,6 миллионов перевезенных пассажиров и воздушным флотом в 50 самолетов (в 2020 году авиапарк пополнился одним Airbus A321neo и тремя Airbus A321ceo). Мы рады, что экспертный совет оценил нашу работу в минувшем году», – прокомментировал награды заместитель гендиректора по качеству Алексей Фомин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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