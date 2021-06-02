В Екатеринбурге потушили крупный пожар рядом с логопарком «Кольцовский» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром горели строительные леса вокруг строящегося здания на Кольцовском тракте. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Огонь едва не перекинулся на соседнее здание – склад логопарка, где находились люди. До прибытия пожарных 100 человек эвакуировались сами.

Сообщение о ЧП было получено в 6:06, пожарные прибыли на место через 10 минут. К 6:30 отрытый огонь был уже ликвидирован. Всего в тушении было задействовано 6 пожарных машин и 38 пожарных. Пострадавших в происшествии нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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