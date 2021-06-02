Мэрия выплатила более 10 миллионов рублей бывшим сотрудникам горздрава

Сотрудники горздрава Екатеринбурга, уволившиеся с муниципальной службы после ликвидации управления, получили компенсации на общую сумму 10,4 миллиона рублей. Соответствующая поправка была внесена в проект бюджета на 2021 год.

«В каждой районной администрации была одна ставка муниципального служащего, который работал по направлению здравоохранения. После передачи полномочий на областной уровень эти ставки были оптимизированы. Многие коллеги [из горздрава] пожелали покинуть муниципальную службу и написали заявления. По закону, администрация обязана начислитьф им компенсационные выплаты. Эти траты были незапланированными», – объяснила начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева.

Думская комиссия по МСУ, где рассматривалась корректировка бюджета, поддержали эти изменения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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