В Историческом сквере воссоздадут бюсты Петра I и Екатерины I

В Историческом сквере Екатеринбурга могут появиться бюсты Петра I и Екатерины I. Их снесли в 1917 году, достоверно неизвестно, куда они делись, по некоторой информации, большевики сбросили их в пруд. Уцелел только «петровский» постамент – и сейчас на нем стоит современный бюст императора.

Мэрия также планирует восстановить еще один памятник истории. В начале пешеходной аллеи на проспекте Ленина появятся гранитные обелиски «Московская застава». Эту композицию снесли в 1929 году, при строительстве трамвайной линии. Администрация города объявила конкурс на разработку проектной документации по этим объектам. Проект должен быть готов к ноябрю 2021 года, подрядчику готовы заплатить до 1,8 млн рублей. А непосредственно бюсты и обелиски должны появиться к 300-летию города, которое будет праздноваться в 2023 году.

Заявки на конкурс принимаются до 25 июня. Отметим, это уже четвертая попытка мэрии получить проектную документацию: конкурсы объявлялись в феврале и марте, за них предлагали менее 800 тысяч рублей, и желающих не нашлось. В апреле аналогичный конкурс отменяли его организаторы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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