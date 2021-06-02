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Среда, 2 июня 2021, 10:42 мск

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Орлов распустил экологический совет. Почему это не повредит экологии города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распустил общественный экологический совет при мэрии, который создавал его предшественник – Александр Высокинский с подачи вице-мэра Екатерины Куземки. По информации «Нового Дня», организация во главе с председателем Ольгой Старцевой с момента назначения Орлова на пост добивалась встречи с ним, однако, по всей видимости, в ратуше приняли решение, что дополнительная структура не нужна городу. И этому есть объяснение.

Исходя из докладов, которые готовили члены совета, очевидно, что понимание целей и задач у создателей организации и некоторых ее членов расходились. Если часть совета действительно пыталась привлечь внимание властей к вопросам, касающимся экологии и климата, например, правильной застройки, чтобы не усиливать ветра в городе, то другая часть, менее сведущая в «зеленых» вопросах, больше занималась треш-пиаром. Собственно, по мнению наблюдателей, для того старая команда мэрии и задумывала экосовет – как некую дополнительную силу, которая противостояла бы оппонентам ратуши. Действительно, ангажированных членов экосовета привлекали к конфликтам с горожанами, например, вокруг санации парка Зеленая Роща, когда там вырубали старые деревья, к ситуации с вырубкой деревьев в парке у УрГУПСа и с благоустройством парка XXII Партсъезда. Правда, чаще всего вместо урегулирования получалось обратное – конфликт еще сильнее разгорался из-за одиозности некоторых членов совета.

Нынешний PR-блок мэрии, по всей видимости, решил отказаться от практики треш-пиара, и если разбираться с экологической повесткой, то в рабочем ключе. Да и сами члены теперь уже бывшего экосовета, не будучи ангажированными, смогут действовать свободнее. «Совет не ликвидирован, а реорганизован в экспертный совет. Обсуждаться будет более широкий круг вопросов с привлечением более широкого и разнопланового круга экспертов, но экология по-прежнему в сфере нашего внимания», – заверили в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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