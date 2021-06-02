Подросток на мотоцикле сбил женщину на автобусной остановке (ФОТО)

В поселке Верхняя Сысерть 33-летняя женщина получила травмы, когда ее сбил подросток на питбайке – спортивном мини-мотоцикле. 12-летний школьник накануне около восьми часов вечера решил покататься по тротуарам, и когда он проезжал мимо автобусной остановки, не справился с управлением и сбил женщину.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, подросток, конечно, не получал прав, шлема и какой-либо экипировки на нем не было. Сам он проживает в Екатеринбурге, а в поселок вместе с родителями приехал на дачу. Отец мальчика пояснил, что питбайк принадлежит ему, ключи от него находятся в свободном доступе, ребенок взял их без спроса. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сысертский район, Людмила Прокофьева

Сысертский район. Другие новости 02.06.21

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