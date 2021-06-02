Екатеринбуржец лишился нескольких миллионов – кто-то перевыпустил его симку

В Екатеринбурге пока еще единичны случаи, когда мошенники с помощью перевыпуска сим-карт своих жертв получают доступ к их деньгам. Тем не менее, в полиции призывают быть бдительнее. «Один из случаев был, когда человек просто поменял номер телефона, а старый не отвязал, симку носил с собой, но где-то ее потерял. А кто-то нашел, пришел в салон связи и заявил, что хочет восстановить номер. Ему это удалось, ущерб был около 10 тысяч рублей. Другой случай – екатеринбуржец лишился нескольких миллионов рублей. Это уже была сим-карта перевыпущена», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Правоохранители объяснили, что мошенники используют несколько схем. В одном случае – пользуются доверчивостью или рассеянностью консультантов салонов сотовой связи, которые восстанавливают сим-карты, не проверяя документы. В другом – предоставляют поддельные документы или фейковые доверенности от владельца номера. В полиции пояснили, что наказать консультанта или компанию, в которой он работает, можно только в гражданско-правовом порядке, обратившись с иском в адрес оператора сотовой связи, а собственно похитителей ищет полиция, им грозит уголовная ответственность. Все случаи, которые произошли в Екатеринбурге, расследуются.

Сами сотовые операторы объясняют, что от мошенников, которые смогли перевыпустить сим-карту по поддельным документам или доверенности, защита есть. В компании «Мегафон» рассказали «Новому Дню», что в Екатеринбурге подобных инцидентов с их клиентами не было. «При обращении лица с доверенностью консультанты салонов тщательно проверяют ее подлинность и наличие номера в реестре доверенностей, что минимизирует риски. Также для дополнительной защиты клиентов предусмотрена временная блокировка возможности получения и отправки SMS-сообщений после замены SIM-карты, что не позволяет восстановить коды доступа к приложениям банков», – сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, там рассказали о специальной опции, которая пока доступна только жителям Москвы и Подмосковья, но вскоре будет распространена на другие регионы страны – это запрет на обслуживание по доверенности.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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