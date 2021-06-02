Студенты могут перевестись или восстановиться в УрФУ, однако свободные места есть не везде

В Уральский федеральный университет могут перевестись студенты из других вузов, а отчисленные – восстановиться, для этого нужно просто подать заявку на официальном сайте университета. Помимо этого студенты-контрактники могут перевестись на бюджет при наличии свободных мест.

Однако есть проблема. Согласно официальным данным на сайте УрФУ, свободных бюджетных мест на некоторых направлениях достаточно мало. Лучше всего ситуация на технических факультетах, там количество свободных бюджетных мест растет к старшим курсам. К примеру, на первом курсе направления «Информационные системы и технологии» наблюдается всего одно свободное место, на втором – девять, на третьем десять, а на четвертом – уже 62.

Абсолютный рекордсмен среди направлений со свободными бюджетными местами – четвертый курс «Металлургии», где насчитывается 108 свободных мест.

А вот на гуманитарных направлениях все не так благоприятно для переводящихся, там бюджетных мест практически нет совсем. Редкие свободные места можно найти только на старших курсах заочного отделения, но и их, как правило, меньше десяти.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

На Урале ищут пропавшую туристку из Перми. / Дефицит онкологов в больницах Екатеринбурга достиг 38%. / Прибрежная зона Верх-Исетского пруда завалена мусором (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»