В домах на ВИЗе в +20 включили отопление

Жители домов в районе улиц Ключевская – Мельникова сообщают, что в квартирах сегодня до состояния кипятка нагрелись батареи. «На улице +20, а нам отопление дали», – говорят екатеринбуржцы.

Как рассказали жители ВИЗа, батареи горячие в нескольких домах по Ключевской, возможно – по Мельникова. В квартирах стало душно, батареи нагрелись до температуры близкой к 100 градусам.

«Такого у нас еще не было, чтобы летом давали отопление», – говорят жильцы.

В диспетчерской службе УК «Верх-Исетская» ответили, что в некоторых домах идет промывка систем горячей водой, поэтому нагрелись батареи. Закончить работы планируется сегодня до конца дня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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