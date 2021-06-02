Обитель маргиналов обнаружена в лесном массиве рядом с новостройками (ВИДЕО)

В лесопарке неподалеку от пересечения улиц Сахарова и Амундсена обустроили свое временное обиталище «лица, попавшие в трудные жизненные обстоятельства». Корреспондент РИА «Новый День» случайно наткнулся на их пристанище во время прогулки с собакой.

Люди выглядели вполне обычно и опрятно, но на вопрос, что именно заставило их перебраться в лесопарк под импровизированный навес, они отвечать категорически отказались и повели себя недружелюбно. По всей видимости, они опасаются, что излишнее внимание прессы вскоре может лишить их этого пристанища.

Подробности – на видео.

Маргиналы рядом с новостройками

Екатеринбург, София Шаповалова, Александр Погольский, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.06.21

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