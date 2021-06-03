От коронавируса привились чуть более 11% свердловчан

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. В регион поступили три партии вакцины: 18 900 доз препарата «Спутник V» от научно исследовательского центра имени Гамалеи, 12 600 доз «ЭпиВакКороны» от новосибирского научного центра «Вектор», и 3120 доз вакцины «КовиВак» от центра Чумакова.

Как сообщает свердловский оперштаб, на сегодня первым компонентом вакцины привился 477 421 человек – это 11,1% всего населения области. Полностью завершили курс вакцинации 397 936 человек, или 9,2% от всех жителей.

В Свердловской области вакцинация проводится в 82 больницах, подведомственных минздраву. Также организованы 32 мобильных пункта и 42 мобильные бригады.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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