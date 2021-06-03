В фан-зоне Екатеринбурга покажут только один матч Евро-2020

На следующей неделе начинается Чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти еще в прошлом году, но был отложен на год из-за пандемии коронавируса. Посмотреть выступление российской сборной в фан-зоне смогут и екатеринбуржцы, правда, только один матч, против Финляндии. Он пройдет 16 июня в 18:00 по местному времени. «Игры против Бельгии (12 июня в полночь) и Дании (21 июня в 23:00) мы не сможем транслировать на большом экране – это бы нарушало режим тишины и покоя, который, согласно областному законодательству, действует на территории региона в будни с 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 18:00. Но для нас важно, чтобы жители соседних с «Екатеринбург-Ареной» домов не испытывали дискомфорта от нашего праздника футбола», – сказали в оргкомитете.

Фан-зона будет организована не в ЦПКиО, как во время Чемпионата мира по футболу, а на «Екатеринбург-Арене», вход со стороны Татищева. Развлекательная программа для гостей фан-зоны начнется за три часа до матча. Там будут работать фуд-корты.

Что касается вирусной безопасности, то все организаторы накануне мероприятия сдадут ПЦР-тесты и будут работать в масках. «Фан-зона будет заполнена с учетом возможности соблюдения полутораметровой социальной дистанции между болельщиками. Все гости праздника будут обеспечены масками и возможностью воспользоваться санитайзерами», – сказали в оргкомитете.

Екатеринбург, Елена Сычева

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