В Екатеринбурге раскрыта банда угонщиков – старший сбежал (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские раскрыли серию краж иномарок. Организовали преступления два уральца. Первый – 34-летний екатеринбуржец, он уже был судим за угоны. Второй – 61-летний мужчина, который до недавнего времени жил в Среднеуральске. Он – рецидивист со стажем. «Старший из подозреваемых имеет целый набор судимостей еще со времен СССР – хулиганство, кражи, угоны и разбой», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

Первый раз угонщики оказались в поле зрения полицейских в сентябре прошлого года, когда чуть было не попались на угнанной Toyota Camry. Инспекторы ДПС дежурили, чтобы выявлять нетрезвых водителей в районе развязки Егоршинский подход – Сибирский тракт. Они увидели машину с разбитым задним стеклом, которая ехала из города. «В ответ на требование остановиться водитель лишь увеличил скорость. Полицейские бросились в погоню. Попетляв по микрорайону ЖБИ, угонщик бросил машину в одном из дворов на Новгородцевой и сбежал. Как установили правоохранители, «Тойоту» похитили этой же ночью с улицы Менделеева. После осмотра автомобиль вернули законному владельцу», – рассказали в УВМД по Екатеринбургу.

Всего спустя неделю бандиты угнали еще одну Toyota Camry – с охраняемой парковки на Авиационной. «Подозреваемые направлялись к предполагаемому месту «отстоя», но оперативники вычислили похитителей в районе поселка Сарапулки в Березовском районе. Однако на хорошо просматриваемой местности скрытно приблизиться к угонщикам не удалось – они увидели гражданскую машину, в которой ехали полицейские, и вновь бросили угнанный автомобиль, а сами скрылись в лесу. Неподалеку был обнаружен Hyundai Solaris, принадлежащий предполагаемым похитителям. На этой машине второй участник группы двигался по обговоренному маршруту перед угнанным автомобилем, следя чтобы на пути не встретились патрульные экипажи или иные неожиданности», – рассказали в полиции.

После подозреваемые залегли на дно, поняв, что раскрыты. Оперативники нашли одного из них – он появился у себя дома на улице Мехренцева. «Чтобы его не обнаружили, мужчина принимал серьезные меры конспирации: перед тем как выйти из дома, он отправлял вперед супругу, которая спускалась в паркинг, выезжала на машине из двора и ожидала в условленном месте. Далее подозреваемый выходил на переходную лоджию и осматривал двор. Убедившись, что опасности нет, он спускался по лестнице, так как в лифте установлены камеры наблюдения. Несмотря на все предосторожности на выходе из дома он был задержан сотрудниками уголовного розыска при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В ходе работы с задержанным полицейские установили причастность группы еще к одному преступлению, совершенному в апреле 2020 года. Тогда от одного из домов на Чайковского была похищена Mazda-6», – добавили в УМВД.

Гомзяков, объявлен в розыск

В ведомстве уточнили, что в отношении угонщика и его старшего товарища были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Им грозит до шести лет колонии. Правда, второго подозреваемого пока не поймали – он объявлен в розыск. Это Гомзяков Евгений Александрович 1959 года рождения. «Полиция обращается к гражданам, которые располагают информацией о данном лице, с просьбой сообщать значимую информацию в органы внутренних дел по телефонам: +7-343-294-13-65 (уголовный розыск), +7343-294-14-94 (дежурная часть УМВД) или 102 (02)», – добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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