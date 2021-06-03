В Свердловской области число новых случаев Covid-19 снова подошло к сотне

На Среднем Урале за минувшие сутки еще 99 жителей заболели коронавирусом, из них 45 в Екатеринбурге. За последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 постоянно растет, а число тяжелобольных пациентов не уменьшается.

По данным регионального оперативного штаба, 234 заболевших находятся в тяжелом состоянии, 105 человек подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 1 349 человек. Всего на сегодняшний день коронавирусом болеют 2 634 свердловчанина. Зарегистрировано еще 13 летальных исходов, общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3 464. За день из больниц после лечения выписали 101 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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