«Не просто же стоять и смотреть», – подросток, спасший утопающего, поделился своими чувствами

Трех выпускников 11 класса из Сухого Лога наградили за спасение тонущего человека. Благодаря урокам ОБЖ мальчики сумели помочь пострадавшему молодому человеку – но героями себя они не считают.

Как сообщает ГУ МЧС Свердловской области, Евгений Шпак, Илья Белослудцев и Иван Камаев летом 2020 года во время отдыха у городского водоема заметили тонущего человека. Один из мальчиков поплыл за неудачливым любителем искупаться, второй помог вытащить его на берег, а третий оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и не дал ему захлебнуться.

«Каждый из нас испытал непередаваемые ощущения, – рассказал «Новому Дню» Иван Камаев. – Ситуация было настолько нестандартной, что мы не сразу поняли, в чем дело и кому лететь на помощь. Однако сомнений спасать или не спасать не было, мы перебороли страх, ведь знали, что от этого зависит жизнь человека. Тогда времени на раздумья не было, действовали быстро. Не просто же стоять и смотреть, как тонет человек!»

На последнем звонке благодарственные письма ребятам вручили сотрудники пожарно-спасательной части, а на похвалы каждый из них отвечает по-разному, но с одним смыслом: да какие мы герои, так сделал бы каждый.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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