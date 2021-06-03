В Екатеринбурге на стройке Ледовой арены подняли первую ферму покрытия

3 июня в Екатеринбурге подняли первую ферму куполообразного покрытия строящейся «Многофункциональной Ледовой Арены», рассчитанной на 15 тысяч зрителей.

«Подъем этой масштабной системы осуществлялся при помощи гусеничного монтажного крана. Длина фермы составляет 82 м, высота 8 м и масса 194 тонны. Она собрана при помощи 8750 высокопрочных болтов из 41 элементов, – пояснил генеральный директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий. – Для сборки и монтажа фермы были разработаны и смонтированы специальные конструкции индивидуального изготовления: стапель для ее сборки в вертикальном положении и траверсы для подъема».

Первые две фермы будут смонтированы целиком полной длиной, все последующие 10 штук – из полуферм с применением промежуточной временной опоры.

Металлоконструкции куполообразного покрытия Ледовой арены предусмотрены из ферм с опиранием по короткой стороне чаши с системой горизонтальных и вертикальных связей. Покрытие имеет размеры 99,8х129,8 метров, его площадь составляет порядка 11 500 квадратных метров. Высота ферм переменная – от 5 метров в опорной части до 11 метров в коньке.

Общий вес основных конструкций кровли арены (фермы, балки, связи, прогоны) составляет 4 252 тонны, второстепенных (мостки и площадки обслуживания) – 428 тонн. Для их сборки понадобится 167 тысяч болтов. Общий вес профлиста покрытия 220 тонн, а настила мостков и площадок обслуживания – 44 тонны.

Напомним, старт строительства Многофункциональной Ледовой арены на 15 000 зрителей в Екатеринбурге был дан 31 октября 2019 года министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и генеральным директором УГМК Андреем Козицыным. Кроме хоккейных матчей оснащение Ледовой арены позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и др. Также ледовую арену можно будет трансформировать под концертно-развлекательную площадку.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 03.06.21

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