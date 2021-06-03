Во дворах жилых конструктивистских дворов все лето будут устраивать выставки, экскурсии и концерты (ФОТО)

В течение лета во дворах так называемых «городков» будут проходить выставки фотографий и живописи, экскурсии, мастер-классы по изготовлению дворовой мебели. Первая «Авангардная неделя» пройдет с 15 по 20 июня в Городке милиции на Чапаева, 14. Прийти посмотреть на историческую архитектуру Екатеринбурга и поучаствовать в интерактивах может любой желающий.

«Авангардные недели» впервые этим летом запускает проект «Территория авангарда». Идея в том – чтобы привлечь внимание горожан к уникальной особенности конструктивизма Екатеринбурга, а именно – к «городковости».

«Городками у нас называют конструктивистские жилые комплексы 1920-30-х годов. Они сочетают в себе авторскую архитектуру и многофункциональность. Ни один конструктивистский городок не похож на другой. Городки – это не только архитектура, но и сообщества, и для нас особенно важно, что в организации недель принимают активное участие жители самих городков», – рассказала соруководитель проекта «Территория авангарда» Людмила Старостова.

Первая неделя пройдет с 15 по 20 июня в Городке милиции на Чапаева, 14. Раньше городок был жилкомбинатом, в который кроме жилых домов входили магазины (продуктовый и галантерейный), парикмахерская, столовая, детский сад, санчасть, баня и прачечная, детский клуб, столярные мастерские, конюшни кавалерии. Городок был закрытой структурой, со строгими правилами, туда нельзя было попасть без пропуска.

В «Авангардную неделю» в Городке милиции откроется выставка работ художника Алексея Рыжкова, который, кстати, живет в этом комплексе. Регулярно будут проходить бесплатные экскурсии от местных жителей. Кроме того, можно будет принять участие в мастер-классах по созданию дворовой мебели и экомешочков, попробовать компот из граненых стаканов, оценить музыкальный джем-сейшн от Владимира Савельева (группа «КПЗ») и насладиться просмотром авангардных видеоклипов на музыку уральских музыкантов на большом экране. Подробная программа по дням появится чуть позднее.

«Организаторы считают важным, чтобы жители конструктивистских дворов осознали ценность места, в котором они живут, услышали историю семей своих соседей, познакомились с уникальными людьми. Ждем в гости всех, кому интересно узнавать историю города изнутри, через погружение в реалии разных эпох», – приглашает куратор мероприятия Анастасия Катакова.

В июле и августе пройдут в Городке чекистов и в жилом комплексе Гостяжпромурала (знаменитые «дома-расчески» на проспекте Ленина).

Исторические фото – архив БТИ, современные – Виталина Станиславчук, картина Алексея Рыжкова

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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