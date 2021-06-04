В выходные вернется жаркая погода

В Екатеринбурге в ближайшие дни прохлада сменится жарой. Как сообщили в Гидрометцентре России, в пятницу днем ожидается около +18 градусов, будет солнечно и без осадков. Ясно будет и в субботу, и в воскресенье – причем в эти дни воздух прогреется до +25…+27°C. Но по ночам будет прохладно – только +11…+13°C.

В понедельник тоже будет тепло – ожидается +24 градуса днем, но возможны небольшие осадки. Со вторника погода начнет портиться, будет пасмурно, похолодает до +20.

Екатеринбург: Июнь 04, Елена Сычева

Екатеринбург: Июнь 04. Другие новости 04.06.21

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