Мальчик на велосипеде сломал ногу о фару автомобиля (ФОТО)

В Екатеринбурге 12-летний мальчик на велосипеде, выезжая со двора, столкнулся с автомобилем «Хундай Солярис» и получил травму.

В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что ДТП случилось накануне в 15:30, возле дома №48а по улице Куйбышева. Защитных средств на велосипедисте не было. После столкновения он сам обратился в ДГКБ №9 за медицинской помощью, где ему поставили диагноз «внутрисуставный перелом левого колена».

Мать пострадавшего подростка пояснила, что сын возвращался на велосипеде из больницы домой. Он не заметил ехавший «Хундай Солярис» из-за «газели», припаркованной справа на проезжей части.

Иномаркой управлял 33-летний мужчина, имеющий стаж вождения 14 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Водитель пояснил, что выезжал с прилегающей территории дворового проезда на ул. Куйбышева со скоростью примерно 5 км/ч, где из-за припаркованной справа на проезжей части «газели» не увидел выезжающего с тротуара на велосипеде подростка, в результате чего мальчик ударился ногой о правую фару его автомобиля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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