Крупные сотовые операторы будут вместе расчищать радиочастоты под сети 5G

«ВымпелКом», «Мегафон» и «Ростелеком» создадут совместное предприятие, которое займется вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России.

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение о создании совместного предприятия с равными долями в уставном капитале. ООО «Новые цифровые решения» будут заниматься организацией тестирования на электромагнитную совместимость, проведением исследований возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также реализацией необходимых организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G.

«Мы рады приветствовать нового участника совместного предприятия «Новые цифровые решения». За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», – отметил генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский добавил, что к расширению состава участников совместного предприятия шли более двух лет. «Я поздравляю всех нас с подписанием юридически обязывающих документов. Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов. У совместного предприятия впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов – регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы «Новых цифровых решений» должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения», – отметил он.

По данным президента «ВымпелКома» Рашида Исмаилова, уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет России.

«Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии, – заявил Рашид Исмаилов. – Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам. «ВымпелКом» является частью международной группы VEON, нами накоплен огромный опыт в поиске и высвобождении частотных ресурсов, тестировании, внедрении и развитии сетей связи в нескольких странах мира. Мы будем рады присоединиться к участникам совместного предприятия, чтобы в партнерстве помочь своим компаниям, телекоммуникационной отрасли и экономике России в целом преодолеть это отставание и выйти на передовые позиции. Уверен, что результатом наших объединенных усилий будут лучшие сервисы мирового уровня для наших абонентов».

Напомним, в апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «Мегафоном» и «Ростелекомом», учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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