ГИБДД объявила тотальные проверки в выходные

Свердловская областная Госавтоинспекция объявила о тотальных проверках транспорта, которые будут проходить, начиная с сегодняшнего вечера. «Эти меры направлены на пресечение грубых нарушений ПДД и недопущение ДТП. Мероприятия пройдут во всех городах Свердловской области. Сотрудники ГИБДД будут контролировать въезды и выезды из населенных пунктов, приближенные к местам отдыха граждан, отдельные экипажи ДПС выедут в отдаленные территории. Такие мероприятия будут проходить в регионе на постоянной основе. Сейчас прорабатывается вопрос о применения новых методов контроля за дорожным движением, в том числе скрытых», – заявили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Там напомнили, то за грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе – повторное управление автомобилем или мотоциклом в нетрезвом виде, предусмотрена уголовная ответственность. В Госавтоинспекции призвали свердловчан быть бдительными и сообщать обо всех нарушениях по телефонам 102 и 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

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