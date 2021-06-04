Суд оштрафовал правозащитника за «оскорбительный» хештег в фейсбуке

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал правозащитника Артура Хазиева на 30 тысяч рублей за неуважение к власти. Молодой человек на своей странице в фейсбуке написал о судебном заседании по делу активистки Елены Парий, использовав в качестве хештега фразу, характеризующий судебный процесс как крайне неприятный. Это словосочетание и послужило поводом для возбуждения дела по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ.

В суде Хазиев и его адвокат пытались доказать, что фраза является молодежным сленгом и вульгаризмом и не была направлена в адрес судей. Однако Кировский райсуд расценил хештег как оскорбление. Артуру Хазиеву грозил штраф до 100 тысяч рублей, но ему было назначено минимальное наказание.

Стоит отметить, что в феврале из-за этого же хештега также на 30 тысяч рублей была оштрафована член общественной наблюдательной комиссии в Свердловской области Дарья Беляева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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