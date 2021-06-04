Мужчина, напавший на прохожего с обломком трубы, сдался полицейским

Мужчина, который напал на прохожего в Екатеринбурге на улице Щорса ночью 1 июня, сдался полицейским. Оказалось, что это 41-летний местный житель, который уже ранее был судим за нападение на человека. «В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий полицейские оказались в шаге от поимки злоумышленника. Осознав этот факт, он решил сдаться. Значительную роль сыграл также широкий резонанс в СМИ», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, а нападение на прохожего объяснил тем, что был пьян. По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина помещен под стражу. О тех двоих, что были вместе с ним в тот вечер, не сообщается ничего – на кадрах видеозаписи нападения с камеры наблюдения видно, что нападавших было трое, но лишь один из них бил свою жертву обломком трубы по голове.

Пострадавший мужчина – случайный прохожий. Он, как сообщалось ранее, в состоянии шока смог добраться до дома. Его жена вызвала скорую помощь. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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