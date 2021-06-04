Неизвестные свезли трупы животных к коттеджному поселку (ВИДЕО)

Жители поселка Полеводство под Екатеринбургом обнаружили свалку под общим забором. Помимо мусора там нашлись и трупы животных – собак, баранов и коров. На жуткую свалку люди пожаловались в «Спецавтобазу», региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Свердловской области.

Трупы животных выбросили под забор

В «Спецавтобазе», в свою очередь, рассказали, что подобные вызовы – не редкость для предприятия, которое только за этот год четырежды выезжало по аналогичным заявкам. Вместе со специалистами ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Чкаловского района сотрудники САБ убрали завал. «Бригада предприятия вывезла с места мусор, в том числе – кости домашнего скота и труп собаки. Отходы весом 44,5 кг утилизируют как биологические – с помощью инсинератора», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе регоператора.

Ранее в пресс-службе администрации Екатеринбурга заявляли, что разбираться, откуда взялась свалка с трупами животных прямо у жилых домов, должны сотрудники полиции. Версию сотрудников ветеринарной станции можно услышать на видео.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

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