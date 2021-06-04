Двухлетний сын наркоманки вылез из окна восьмого этажа на кондиционер

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины, увлечение которой наркотиками чуть не привело к гибели ее двухлетнего ребенка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД города, пока мать лежала в бессознательном состоянии в своей квартире на 8-м этаже, за ее двумя детьми никто не смотрел. В результате двухлетний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и залез на кондиционер, закрепленный на наружной стене дома. Ребенок не осознавал, какой опасности он подвергается, и мог погибнуть в любой момент. Ребенка на кондиционере увидели соседи и вызвали полицию. К тому времени, когда сотрудники ОВД приехали на вызов, мальчик уже залез обратно. Обоих детей отдали под временную опеку бабушки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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