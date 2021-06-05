Мужчина прорвался в больницу к жене, у которой случился выкидыш, и грозился покончить с собой

Житель Екатеринбурга Эллан Соколов прорвался в гинекологическое отделение ЦГКБ №1, где лежала его беременная жена. У женщины случился выкидыш, о чем она сообщила мужу по телефону, и он немедленно бросился на поиск виновных.

ЧП случалось в пятницу, 4 июня, поздно вечером. Пользовательница паблика «Инцидент. Екатеринбург», работающая в больнице, написала, что мужчина «ударил медсестру, сломал аппаратуру». «Сказал, что убьет всех из-за жены. Потом пошел наверх в гинекологическое отделение, там закрылся в палате. Когда приехала полиция, он вылез в окно и сказал, что спрыгнет, если кто-то подойдет к нему», – сообщила она. К больнице съехались сотрудники полиции и МЧС.

Но все завершились благополучно, полицейские уговорили Соколова спуститься и после разбирательства отпустили. Что ему грозит – пока неизвестно. «Сейчас проводится проверка. Все будет зависеть от того, что там с персоналом – якобы он кого-то ударил», – рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Между тем сам Соколов в комментариях в паблике утверждает, что его ребенка «убили». Он выложил в соцсети видео, которое снимал во время переговоров. Там он рассказал, что при поступлении в больницу у его жены была прогрессирующая беременность, ничто не предвещало беды. Но вчера у женщины начались сильные боли, произошел выкидыш. По словам мужа, она «орала от боли», но никто из персонала не оказал ей помощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.06.21

Архивы «Нового Дня». Файтинг в мире членистоногих. / Депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, отказался давать показания, сославшись на утомление. / В Свердловской области нашли тело пропавшей туристки из Перми. Подозреваемый в ее убийстве задержан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»