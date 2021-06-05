В День России в центре Екатеринбурга введут сухой закон

В День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга будет запрещена розничная продажа алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Продажа алкоголя будет ограничена в границах улиц Горького – Малышева – Воеводина – проспекта Ленина – площади Труда с 10:00 до 15:00, а также в границах улиц Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального – улицы 8 Марта с 14:00 до 21:00.

Кроме того, МБУ «Центр организации движения» установит временные дорожные знаки, запрещающие стоянку автотранспорта на площади 1905 года на период с 00:00 10.06.2021 до 00:00 14.06.2021, и противотаранные средства.

Напомним, из-за того, что 12 июня в этом году падает на субботу, дополнительный выходной россиянам предоставят в понедельник, 14 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.21

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