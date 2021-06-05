За сутки на Среднем Урале умерли 13 больных коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев смерти больных Covid-19, общее число летальных случаев с начала пандемии – 3 489. Об этом сообщает сегодня региональный оперштаб.

Состояние 222 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 129 из них находятся в реанимации, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 356 человек. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, за последние сутки в регионе выявлено 95 новых случаев коронавируса. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+33), Арамильского, Артемовского городских округов, Березовского, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Режа, ЗАТО Свободный, Талицкого городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 780. Выписано 97 человек. Общее число выписанных достигло 83 686.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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