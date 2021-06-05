Дошкольник выпал с балкона пятого этажа в Нижнем Тагиле

Шестилетний мальчик упал с балкона пятого этажа в Нижнем Тагиле на улице Константина Пылаева. Он выжил, по получил тяжелые травмы и был доставлен в Екатеринбург.

Очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что мальчик играл на балконе со своим трехлетним братом, а потом выпал через широко расставленные металлические перегородки. Несчастье случилось вчера, 4 июня. В пресс-службе МО МВД «Нижнетагильское» заявили, что семья на учете в ПДН не состоит, соседи характеризуют их положительно. Мать детей в момент ЧП находилась на кухне.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции возбудили административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП.

В СУ СКР по СВердловской области сообщили, что по факту падения ребенка с балкона территориальным отделом СКР проводится доследственная проверка, нет ли в ситуации признаков преступления, предусмотренного ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).



Фото предоставлено СУ СКР по СВердловской области

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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