Число новых случаев короновируса снова превысило сотню

За прошедшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 106 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+40), Березовского, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Староуткинска, Тавдинского и Шалинского городских округов. Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в области составило 89 886.

Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимации, в том числе 90 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 365, остальные – в удовлетворительном состоянии. За сутки выписан 101 человек. Общее число выписанных достигло 83 787.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число летальных случаев – 3 500.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.06.21

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